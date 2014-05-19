马来西亚期市：棕榈油期货跌至逾三个月低位，因豆油下跌且马币走强

《全球重要经济事件一览表》--5月1日-5月8日
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
总成交量在35,971口，略高于35,000口的均值。
“豆油价格下跌，林吉特则在走强。这些是造成偏空局面以及收盘时棕榈油期货(价格)疲弱的因素。”一家驻马来西亚外资大宗商品机构的交易商表示。
“在2,552马币水平被跌破后，曾触发了一部分技术性卖盘。”交易员补充道。“市场仍处于区间波动，现在则在测试2,500马币的区间下端。”
路透市场分析师王涛表示，技术图表稍早显示，棕榈油可能会跌破每吨2,554马币的支撑位，并进一步跌向2,513马币。
上周船货调查机构数据显示，5月上半月马来西亚棕榈油产品出口量与上月同期相比跳涨23%至28%，但是市场人士并不确定强劲的需求是否能够维持较长时间。
船货调查机构周二将公布5月1-20日的出口数据。
“多头行情已经得到了消化，现在市场的谈论的是本月最后10天的出口或许要不如1-15日的表现。”另一位驻吉隆坡的交易员表示。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 田建华/张涛)
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
* 投资者谨慎关注朝鲜局势进展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲早盘采取守势，因稳健的欧洲通胀数据提振欧元，且朝鲜(北韩)局势依然紧张，也支撑了避险货币日圆。 美元指数 微跌0.1%报98.963。 美元兑日圆 下跌0.2%至111.33日圆。 美元/日圆周五触及日高111.72日圆，和4月26日创下的近四周高位111.78相去不远。 美国劳工部周五公布，第一季民间薪资增长0.9%，为10年来最大增幅，表明美联储今年或许仍会再升息两次。 企业薪资增长协助抵销周五其他数据的影响。其他数据显示，第一季美国经济增长步伐为三年来最慢，因消费者支出几无增长。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，“美元兑日圆持坚，尽管美国国内生产总值(GDP)数据走弱。” “但地缘政治风险挥之不去，因此交投可能沉重，”他表示。市场参与者继续关注
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