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亚洲 | 2014年 5月 19日 星期一 19:49 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货跌至逾三个月低位，因豆油下跌且马币走强

总成交量在35,971口，略高于35,000口的均值。

“豆油价格下跌，林吉特则在走强。这些是造成偏空局面以及收盘时棕榈油期货(价格)疲弱的因素。”一家驻马来西亚外资大宗商品机构的交易商表示。

“在2,552马币水平被跌破后，曾触发了一部分技术性卖盘。”交易员补充道。“市场仍处于区间波动，现在则在测试2,500马币的区间下端。”

路透市场分析师王涛表示，技术图表稍早显示，棕榈油可能会跌破每吨2,554马币的支撑位，并进一步跌向2,513马币。

上周船货调查机构数据显示，5月上半月马来西亚棕榈油产品出口量与上月同期相比跳涨23%至28%，但是市场人士并不确定强劲的需求是否能够维持较长时间。

船货调查机构周二将公布5月1-20日的出口数据。

“多头行情已经得到了消化，现在市场的谈论的是本月最后10天的出口或许要不如1-15日的表现。”另一位驻吉隆坡的交易员表示。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 田建华/张涛)
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