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亚洲 | 2014年 5月 19日 星期一 20:23 BJT

国际油市：亚洲石脑油跨月价差接近两个月低点，需求前景不佳

路透新加坡5月19日 - 汤森路透数据显示，亚洲7月上半月与8月上半月石脑油船货之间的价差收窄到每吨14美元，为3月20日以来最低水平，较上周五水准下跌了2美元。

交易员表示，石脑油需求可能会下降，因液化石油气(LPG)的价格已经很低，可以取代石脑油成为化工厂的替代原料。

一位驻新加坡的交易员表示，下游产品价格相对疲弱，也让石化产品生产商降低开工率，其对石脑油的需求也随之降低。

西方供应至亚洲的石脑油船货料在未来几周内增加，因欧洲炼厂完成维护。

韩国LG化学周一寻购规格未定的石脑油船货，船期为6月下半月。

亚洲汽油裂解价差触及逾三周高位每桶9.76美元，较上周五水平高出0.70美元。

雪佛龙(Chevron)向中国石油天然气股份有限公司售出92号汽油船货，船期为6月3-7日，每桶119.70美元。壳牌从Phillips 66买进95号汽油船货，船期为6月8-12日，每桶123美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 张涛)
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