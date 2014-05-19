国际油市：亚洲石脑油跨月价差接近两个月低点，需求前景不佳

《全球重要经济事件一览表》--5月1日-5月8日
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
路透新加坡5月19日 - 汤森路透数据显示，亚洲7月上半月与8月上半月石脑油船货之间的价差收窄到每吨14美元，为3月20日以来最低水平，较上周五水准下跌了2美元。
交易员表示，石脑油需求可能会下降，因液化石油气(LPG)的价格已经很低，可以取代石脑油成为化工厂的替代原料。
一位驻新加坡的交易员表示，下游产品价格相对疲弱，也让石化产品生产商降低开工率，其对石脑油的需求也随之降低。
西方供应至亚洲的石脑油船货料在未来几周内增加，因欧洲炼厂完成维护。
韩国LG化学周一寻购规格未定的石脑油船货，船期为6月下半月。
亚洲汽油裂解价差触及逾三周高位每桶9.76美元，较上周五水平高出0.70美元。
雪佛龙(Chevron)向中国石油天然气股份有限公司售出92号汽油船货，船期为6月3-7日，每桶119.70美元。壳牌从Phillips 66买进95号汽油船货，船期为6月8-12日，每桶123美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 张涛)
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
* 投资者谨慎关注朝鲜局势进展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲早盘采取守势，因稳健的欧洲通胀数据提振欧元，且朝鲜(北韩)局势依然紧张，也支撑了避险货币日圆。 美元指数 微跌0.1%报98.963。 美元兑日圆 下跌0.2%至111.33日圆。 美元/日圆周五触及日高111.72日圆，和4月26日创下的近四周高位111.78相去不远。 美国劳工部周五公布，第一季民间薪资增长0.9%，为10年来最大增幅，表明美联储今年或许仍会再升息两次。 企业薪资增长协助抵销周五其他数据的影响。其他数据显示，第一季美国经济增长步伐为三年来最慢，因消费者支出几无增长。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，“美元兑日圆持坚，尽管美国国内生产总值(GDP)数据走弱。” “但地缘政治风险挥之不去，因此交投可能沉重，”他表示。市场参与者继续关注
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