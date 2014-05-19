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市场报道 | 2014年 5月 19日 星期一 21:42 BJT

美国热股：KKR收购新加坡Goodpack的交易接近达成，股价盘初上涨

路透5月19日 - 知情人士表示，美国投资公司KKR 收购新加坡Goodpack Ltd 的交易接近达成。后者是全球最大的中型散货集装箱(IBC)的生产者，市值为11亿美元。

今日盘初KKR股价上涨0.5%，报22.53美元。(完)
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