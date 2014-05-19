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亚洲 | 2014年 5月 19日 星期一 20:38 BJT

国际油市：亚洲柴油与航煤裂解价差下滑，因供给充足

路透新加坡/首尔5月19日 - 亚洲航煤裂解价差周一触及八周低点，柴油裂解价差亦下跌，因供给充裕。交易商称，在亚洲炼厂正处于季节性维护期的时候仍下跌，因此反弹的可能性不大。

亚洲6月航煤裂解价差下滑至八周最低水准每桶15.05美元，上周五为15.19美元。亚洲柴油裂解价差也下跌0.83%，至每桶16.63美元，上周五为16.77美元。

“航煤仍然（因供给充沛）承压，我认为不会出现反弹。”一名交易员说。

Energy Aspects分析师在一份报告里表示，中东航煤需求强劲，因该地区正在成为越来越重要的长途航班枢纽。

“不过今年夏季市场可能会失去一部分动能，因迪拜主要机场将在5月开始为期80天的跑道升级。期间该机场的航煤消费量预计会减少10%。”报告称。

缅甸一位政府高官周日表示，该国国有企业Myanmar Petroleum Products Enterprise正在邀请海外企业共同组建合资公司，目的是改善缅甸的航煤分销工作。

Myanmar Petroleum Products Enterprise是缅甸唯一的航煤分销商，每年为11家机场分销超过2,800万英制加仑(1.27亿公升)的航煤。

亚洲柴油方面，Energy Aspects称中国需求预计仍将乏力，因中国政府一直在表明将避免推出大规模刺激计划。不过4月中国需求有小幅改善。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 张涛)
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