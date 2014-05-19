国际油市：亚洲柴油与航煤裂解价差下滑，因供给充足

《全球重要经济事件一览表》--5月1日-5月8日
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
路透新加坡/首尔5月19日 - 亚洲航煤裂解价差周一触及八周低点，柴油裂解价差亦下跌，因供给充裕。交易商称，在亚洲炼厂正处于季节性维护期的时候仍下跌，因此反弹的可能性不大。
亚洲6月航煤裂解价差下滑至八周最低水准每桶15.05美元，上周五为15.19美元。亚洲柴油裂解价差也下跌0.83%，至每桶16.63美元，上周五为16.77美元。
“航煤仍然（因供给充沛）承压，我认为不会出现反弹。”一名交易员说。
Energy Aspects分析师在一份报告里表示，中东航煤需求强劲，因该地区正在成为越来越重要的长途航班枢纽。
“不过今年夏季市场可能会失去一部分动能，因迪拜主要机场将在5月开始为期80天的跑道升级。期间该机场的航煤消费量预计会减少10%。”报告称。
缅甸一位政府高官周日表示，该国国有企业Myanmar Petroleum Products Enterprise正在邀请海外企业共同组建合资公司，目的是改善缅甸的航煤分销工作。
Myanmar Petroleum Products Enterprise是缅甸唯一的航煤分销商，每年为11家机场分销超过2,800万英制加仑(1.27亿公升)的航煤。
亚洲柴油方面，Energy Aspects称中国需求预计仍将乏力，因中国政府一直在表明将避免推出大规模刺激计划。不过4月中国需求有小幅改善。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 张涛)
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
* 投资者谨慎关注朝鲜局势进展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲早盘采取守势，因稳健的欧洲通胀数据提振欧元，且朝鲜(北韩)局势依然紧张，也支撑了避险货币日圆。 美元指数 微跌0.1%报98.963。 美元兑日圆 下跌0.2%至111.33日圆。 美元/日圆周五触及日高111.72日圆，和4月26日创下的近四周高位111.78相去不远。 美国劳工部周五公布，第一季民间薪资增长0.9%，为10年来最大增幅，表明美联储今年或许仍会再升息两次。 企业薪资增长协助抵销周五其他数据的影响。其他数据显示，第一季美国经济增长步伐为三年来最慢，因消费者支出几无增长。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，“美元兑日圆持坚，尽管美国国内生产总值(GDP)数据走弱。” “但地缘政治风险挥之不去，因此交投可能沉重，”他表示。市场参与者继续关注
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