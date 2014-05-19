美国各类经济指标总览--2014/5/19

日本已公布经济指标--2017/5/1
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)
当前值 前次值 失业率(%) 6.3 (4月) 6.7 (3月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加28.8 (4月) 增加20.3 (3月修正值) 平均时薪(%) 持平 (4月) +0.1 (3月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (4月) +0.2 (3月) 不包括食品和能源CPI(%) +0.2 (4月) +0.2 (3月) 实质所得(%) -0.3 (4月) +0.5 (3月) 生产者物价指数(PPI)(%) +0.6 (4月) ＋0.5 (3月) 不包括食品和能源PPI(%) +0.5 (4月) ＋0.6 (3月) 国内生产总值(GDP)(%) +0.1 (第一季初值) +2.6 (第四季终值) GDP平减指数(%) +1.3 (第一季初值) +1.6 (第四季终值) 零售销售(%) +0.1 (4月) +1.5 (3月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差403.8 (3月) 逆差418.7 (2月修正值) 雇佣成本(%) +0.3 (第一季) +0.5 (第四季修正值) 工业生产(%) -0.6 (4月) +0.9 (3月修正值) 产能利用率(%) 78.6 (4月) 79.3 (3月修正值) 初请失业金人数(万人) 29.7 (5月10日当周) 32.1 (5月3日当周修正值) 联邦预算(亿美元) 盈余1,069 (4月) 赤字370 (3月) 领先指标(%) +0.8 (3月) +0.5 (2月修正值) 个人所得(%) +0.5 (3月) +0.4 (2月) 个人消费支出(PCE)物价(%) +0.2 (3月) +0.1 (2月) 消费者信贷(亿美元) 增加164.9 (2月) 增加138 (1月修正值) 企业库存(%) +0.4 (3月) +0.5 (2月修正值) 建筑支出(%) +0.2 (3月) -0.2 (2月修正值) 消费者信心 82.3 (4月) 83.9 (3月修正值) 房屋开工(万户) 107.2 (4月) 94.7 (3月修正值) 建筑许可(万户) 108.0 (4月) 100.0 (3月修正值) 成屋销售(万户) 459 (3月) 460 (2月修正值) 新屋销售(万户) 38.4 (3月) 44.9 (2月修正值) 工厂订单(%) +0.9 (3月修正值) +1.5 (2月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) +2.5 (3月修正值) +2.3 (2月修正值) 供应管理协会非制造业指数 55.2 (4月) 53.1 (3月) 供应管理协会制造业指数 54.9 (4月) 53.7 (3月) 趸售(批发)库存(%) +1.1 (3月) +0.7 (2月修正值) 进口物价(%) -0.4 (4月) +0.4 (3月) 出口物价(%) -1.0 (4月) +1.0 (3月) 单位劳工成本(%) +4.2 (第一季初值) -0.4 (第四季修正值) 非农业生产率(%) -1.7 (第一季初值) +2.3 (第四季修正值) 经常账(亿美元) 赤字811.2 (第四季初值) 赤字963.7 (第三季修正值)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
* 投资者谨慎关注朝鲜局势进展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲早盘采取守势，因稳健的欧洲通胀数据提振欧元，且朝鲜(北韩)局势依然紧张，也支撑了避险货币日圆。 美元指数 微跌0.1%报98.963。 美元兑日圆 下跌0.2%至111.33日圆。 美元/日圆周五触及日高111.72日圆，和4月26日创下的近四周高位111.78相去不远。 美国劳工部周五公布，第一季民间薪资增长0.9%，为10年来最大增幅，表明美联储今年或许仍会再升息两次。 企业薪资增长协助抵销周五其他数据的影响。其他数据显示，第一季美国经济增长步伐为三年来最慢，因消费者支出几无增长。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，“美元兑日圆持坚，尽管美国国内生产总值(GDP)数据走弱。” “但地缘政治风险挥之不去，因此交投可能沉重，”他表示。市场参与者继续关注