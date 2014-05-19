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市场报道 | 2014年 5月 19日 星期一 21:37 BJT

美国热股：FACEBOOK着手研发视频聊天应用Slingshot

路透5月19日 - 金融时报周日报导称，社交网站FACEBOOK INC 收购移动讯息初创公司Snapchat失败后，当前正在研发自己的视频聊天应用，内部称之为Slingshot。

上周五FACEBOOK收报58.0199美元，今日盘初跌0.7%报57.60美元 。(完)
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