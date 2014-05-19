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市场报道 | 2014年 5月 19日 星期一 21:34 BJT

美国热股：黑石集团将向一房地产财团出售位于波士顿的办公地产

路透5月19日 - 一位熟悉情况的消息人士周日称，美国私人直接投资公司黑石集团(百仕通) 同意向一家房地产投资财团出售数个位于波士顿的办公用地产，作价约为21亿美元。该财团由Oxford Properties Group牵头。

黑石集团周一盘初跌0.34%，报29.10美元。(完)
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