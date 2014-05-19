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货币新闻 | 2014年 5月 19日 星期一 21:39 BJT

美国热股：谷歌欲收购视频流公司Twitch，股价盘初微跌

路透5月19日 - 华尔街日报周日报导称，搜索引擎巨头谷歌 在谈判收购视频流服务公司Twitch。

周五谷歌收报528.3美元，今日盘初股价微跌0.3%，报526.675美元。(完)
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