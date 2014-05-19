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亚洲 | 2014年 5月 19日 星期一 21:23 BJT

亚洲橡胶：2014年泰国产量最多增加5%，需求上升料推高价格--行业协会

路透新加坡5月19日 - 泰国橡胶协会(Thai Rubber Association)秘书长Bundit Kerdvongbundit周一表示，2014年泰国橡胶产量预计将会最多增加5%，不过需求增加可能会推高价格。

“我认为今年产量将增加3-5%。”Bundit称。

“由于栽种更多的橡胶树，过去两年的橡胶产量本应增生10%。但是由于糟糕的气候，供给受到影响，造成产量增幅低于预期。”Bundit在新加坡举行的一橡胶业峰会前表示。

天然橡胶生产国协会(ANRPC)称，2013年泰国橡胶产量达到417万吨，高于2012年的378万吨。

当被问及橡胶产量增加是否会影响到价格时，Bundit说：“我不这样看，因为消费量一直在增加。”

Bundit未给出更多细节。

根据天然橡胶生产国协会，2013年泰国国内橡胶消费量估计为52.1万吨，当年出口366万吨。目前尚无今年的泰国国内需求和出口量预估数字。(完) (编译 洪曦; 审校 张涛)
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