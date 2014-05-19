亚洲橡胶：2014年泰国产量最多增加5%，需求上升料推高价格--行业协会

《全球重要经济事件一览表》--5月1日-5月8日
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
路透新加坡5月19日 - 泰国橡胶协会(Thai Rubber Association)秘书长Bundit Kerdvongbundit周一表示，2014年泰国橡胶产量预计将会最多增加5%，不过需求增加可能会推高价格。
“我认为今年产量将增加3-5%。”Bundit称。
“由于栽种更多的橡胶树，过去两年的橡胶产量本应增生10%。但是由于糟糕的气候，供给受到影响，造成产量增幅低于预期。”Bundit在新加坡举行的一橡胶业峰会前表示。
天然橡胶生产国协会(ANRPC)称，2013年泰国橡胶产量达到417万吨，高于2012年的378万吨。
当被问及橡胶产量增加是否会影响到价格时，Bundit说：“我不这样看，因为消费量一直在增加。”
Bundit未给出更多细节。
根据天然橡胶生产国协会，2013年泰国国内橡胶消费量估计为52.1万吨，当年出口366万吨。目前尚无今年的泰国国内需求和出口量预估数字。(完) (编译 洪曦; 审校 张涛)
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
* 投资者谨慎关注朝鲜局势进展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲早盘采取守势，因稳健的欧洲通胀数据提振欧元，且朝鲜(北韩)局势依然紧张，也支撑了避险货币日圆。 美元指数 微跌0.1%报98.963。 美元兑日圆 下跌0.2%至111.33日圆。 美元/日圆周五触及日高111.72日圆，和4月26日创下的近四周高位111.78相去不远。 美国劳工部周五公布，第一季民间薪资增长0.9%，为10年来最大增幅，表明美联储今年或许仍会再升息两次。 企业薪资增长协助抵销周五其他数据的影响。其他数据显示，第一季美国经济增长步伐为三年来最慢，因消费者支出几无增长。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，“美元兑日圆持坚，尽管美国国内生产总值(GDP)数据走弱。” “但地缘政治风险挥之不去，因此交投可能沉重，”他表示。市场参与者继续关注
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