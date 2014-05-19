中国金融：外管局称将进一步完善跨境担保外汇管理，同等对待外资企业

日本已公布经济指标--2017/5/1
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)
路透北京5月19日 - 中国国家外汇管理局周一在官网公布，将进一步完善跨境担保外汇管理。
外管局称，将取消或大幅度简化与跨境担保相关的行政审批，全面规范跨境担保外汇管，并将实现中、外资企业统一待遇。
外管局还称，根据外汇管理的目标和职责，合理界定跨境担保的外汇管理范围，将符合法律的形式要求、以付款为担保履约方式、对国际收支可能产生重要影响的所有类型跨境担保纳入政策调整范围。(完)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
路透东京5月1日 - 油价周一小跌，因外界担心石油输出国组织(OPEC)带头的减产行动短期内可能不会大幅收紧供应过剩的市场，尽管市场盛传减产行动期限将延长。