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市场报道 | 2014年 5月 19日 星期一 21:50 BJT

美国股市：开盘下跌，股指逼近纪录高位投资者担忧估值

路透纽约5月19日 - 周一美国股市开低，因经济数据喜忧参半而股指接近纪录高位，投资者对股市估值愈发担忧。此前标准普尔500指数 已经连跌两周。

道琼工业指数 开盘下跌36.34点或0.22%，至16,454.97点；标准普尔500指数 走低3.61点或0.19%，报1,874.25点；Nasdaq指数 下跌7.96点或0.19%，报4,082.63点。(完)
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