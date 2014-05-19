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债券 | 2014年 5月 19日 星期一 23:33 BJT

表格：美国财政部标售三个月国库券得标利率0.025%，投标倍数为4.82

路透华盛顿5月19日 - 美国财政部称，其三个月期国库券的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.025 中值 0.020 低值 0.005 投资 0.025 价格 99.993681 高值得标比率 85.70% 投标倍数 4.82 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 25,000,644,300 总投标 120,466,544,300 竞争性投标得标 24,442,202,000 非竞争性投标得标 458,442,300 FED附加 0 发行细节 发行日 2014/05/22 到期日 2014/08/21 CUSIP码 912796BX6 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选 (编译 李军；审校 母红)
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