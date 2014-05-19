表格：美国财政部标售六个月国库券得标利率为0.050%，投标倍数5.08

路透5月19日 - 美国财政部称，其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.050 中值 0.040 低值 0.000 投资 0.051 价格 99.974722 高值得标比率 2.89% 投标倍数 5.08 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 23,001,673,800 总投标 116,772,174,300 竞争性投标得标 22,273,309,500 非竞争性投标得标 352,364,300 FED附加 0 发行细节 发行日 2014/05/22 到期日 2014/11/20 CUSIP码 912796EE5 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选 (编译 母红；审校 李军)