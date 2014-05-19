USDA报告：5月15日止当周美国农作物出口检验报告(表)

日本已公布经济指标--2017/5/1
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)
路透5月19日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计)：
一周截至日 05/15/2014 05/08/2014 05/08/2014 05/16/2013
初值 修正值 前值
小麦 552,525 629,156 623,157 578,289
燕麦 0 200 200 107
大麦 1,435 37,509 37,509 0
玉米 1,060,147 1,212,650 1,199,447 369,791
高粱 146,073 77,883 77,883 2,018
大豆 167,953 240,543 239,955 102,389
作物年度截至目前检验
本年度 上年度
小麦 30,183,992 26,297,260
燕麦 2,055 8,369
大麦 198,631 141,030
玉米 31,509,148 13,113,062
高粱 3,244,983 1,402,002
大豆 41,862,574 34,287,925
注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 母红；审校 李军)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
路透东京5月1日 - 油价周一小跌，因外界担心石油输出国组织(OPEC)带头的减产行动短期内可能不会大幅收紧供应过剩的市场，尽管市场盛传减产行动期限将延长。