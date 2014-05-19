版本:
中国
货币新闻 | 2014年 5月 19日 星期一 23:03 BJT

USDA报告：5月15日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透5月19日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计)：

一周截至日 05/15/2014 05/08/2014 05/08/2014 05/16/2013

初值 修正值 前值

小麦 552,525 629,156 623,157 578,289

燕麦 　 0 200 200 107

大麦 1,435 37,509 37,509 0

玉米 1,060,147 1,212,650 1,199,447 369,791

高粱 146,073 77,883 77,883 2,018

大豆 167,953 240,543 239,955 102,389

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 30,183,992 26,297,260

燕麦 2,055 8,369

大麦 　 198,631 141,030

玉米 31,509,148 13,113,062

高粱 3,244,983 1,402,002

大豆 41,862,574 34,287,925

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 母红；审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐