美国个股：五名中国军方黑客被控对六家美国企业进行网络间谍活动

日本已公布经济指标--2017/5/1
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)
路透华盛顿5月19日 - 美国司法部周一称，一美国大陪审团已裁定，五名中国军方人员被控对涉及核电、金属和太阳能产品等行业的多家美国企业进行网络间谍活动。
司法部称，这些军方黑客阴谋窃取对包括国有企业在内的中国企业有用的美国企业信息。
美国官员称，六家受害企业包括，美国钢铁 、美国铝业 和Allegheny Technologies Inc 等，另外，还有一家美国工会也遭受了中国黑客的攻击。(完)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
路透东京5月1日 - 油价周一小跌，因外界担心石油输出国组织(OPEC)带头的减产行动短期内可能不会大幅收紧供应过剩的市场，尽管市场盛传减产行动期限将延长。