美国个股：五名中国军方黑客被控对六家美国企业进行网络间谍活动

路透华盛顿5月19日 - 美国司法部周一称，一美国大陪审团已裁定，五名中国军方人员被控对涉及核电、金属和太阳能产品等行业的多家美国企业进行网络间谍活动。

司法部称，这些军方黑客阴谋窃取对包括国有企业在内的中国企业有用的美国企业信息。

美国官员称，六家受害企业包括，美国钢铁 、美国铝业 和Allegheny Technologies Inc 等，另外，还有一家美国工会也遭受了中国黑客的攻击。(完)