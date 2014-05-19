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货币新闻 | 2014年 5月 20日 星期二 00:25 BJT

美国FED：正在向政策正常化方向迈进-旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯

路透达拉斯5月19日 -

* 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯：正在向政策正常化方向迈进，正在认真考虑升息的时机

* 威廉姆斯：美联储可能在明年某个时点升息，作为货币政策正常化的一部分

* 威廉姆斯：我看到对经济的乐观情绪高涨，经济充满动能

* 美国达拉斯联储总裁费希尔：美联储采取措施提振经济，而国会却在给经济减速

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