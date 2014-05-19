更新版 1-美国FED：美联储两位高层官员认为，超宽松政策实施过久可能带来风险

“我们目前没有看到(过度冒险)，但接下来可能会开始浮现或成形，”威廉姆斯表示。“我们不希望仍然脆弱的经济面临这样的复苏后续效应。”

同时与会的达拉斯联邦储备银行总裁费希尔亦表赞同。

“很难看到接下来会发生的事，”费希尔预测未来将会出现危机，“市场总是过度反应。”

他表示担忧市场波动太小，这意味着投资人对政策及经济可能出现的变化过于踌躇满志。

身为政策中立派的威廉姆斯这一次与鹰派费希尔的看法不谋而合，指称尽管债市力争明确在长期利率处于历史低位的情况下，是否存在“新常态，”但他希望经济在回升之际会出现更多波动。

威廉姆斯表示，他相信美联储在2015年下半年前不应升息，他预计此后利率将缓步调升。(完)