更新版 1-美国FED：美联储两位高层官员认为，超宽松政策实施过久可能带来风险

《全球主要国家债券发行预告》--5月1日-5月8日
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/1 日本 标售三个月期贴现国库券 5/3 德国 标售10年期联邦债券 5/4 英国 标售2037年到期，票息1 3/4%的公债 5/4 西班牙 标售债券 5/8 法国 标售国库券(BTF) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 张若琪 审校 张荻)
“我们目前没有看到(过度冒险)，但接下来可能会开始浮现或成形，”威廉姆斯表示。“我们不希望仍然脆弱的经济面临这样的复苏后续效应。”
同时与会的达拉斯联邦储备银行总裁费希尔亦表赞同。
“很难看到接下来会发生的事，”费希尔预测未来将会出现危机，“市场总是过度反应。”
他表示担忧市场波动太小，这意味着投资人对政策及经济可能出现的变化过于踌躇满志。
身为政策中立派的威廉姆斯这一次与鹰派费希尔的看法不谋而合，指称尽管债市力争明确在长期利率处于历史低位的情况下，是否存在“新常态，”但他希望经济在回升之际会出现更多波动。
威廉姆斯表示，他相信美联储在2015年下半年前不应升息，他预计此后利率将缓步调升。(完)
(编译/审校 郑茵/龚芳/孙茉莉)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/1 日本 标售三个月期贴现国库券 5/3 德国 标售10年期联邦债券 5/4 英国 标售2037年到期，票息1 3/4%的公债 5/4 西班牙 标售债券 5/8 法国 标售国库券(BTF) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 张若琪 审校 张荻)
亲爱的客户，您好： 香港金融市场5月1日(周一)因公共假期休市，5月2日(周二)将恢复正常交易。 如欲参考香港股市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至 Chinese.newsdesk@tr.com (完)
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月1日(周一)因公共假期休市，周二将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)