《美国上市公司业绩公布日程表》--5月20日至5月27日

****敬告客户：韩国金融市场5月1日因假期休市，2日恢复正常交易****
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月1日(周一)因公共假期休市，周二将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
汤森路透5月19日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。
公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
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5月20日 AMC Q2 2014 Analog Devices, Inc. 0.56 27 0.52
5月20日 AMC Q1 2015 Salesforce.com, Inc. 0.10 39 0.10
5月20日 BMO Q1 2014 家得宝(The Home Depot) 0.99 27 0.83
5月20日 AMC Q3 2014 Intuit 3.50 18 2.97
5月20日 BMO Q4 2014 Medtronic Inc. 1.12 21 1.10
5月20日 BMO Q1 2014 Staples, Inc. 0.21 17 0.26
5月20日 BMO Q1 2015 The TJX Companies, Inc. 0.67 30 0.62
5月21日 AMC Q2 2014 惠普(Hewlett-Packard) 0.88 29 0.87
5月21日 BMO Q2 2014 Hormel Foods Corp. 0.56 6 0.49
5月21日 AMC Q1 2014 L Brands Inc 0.52 26 0.48
5月21日 BMO Q1 2014 Lowe’s Companies 0.60 27 0.49
5月21日 AMC Q4 2014 NetApp, Inc. 0.79 36 0.69
5月21日 BMO Q1 2014 PetSmart 1.01 25 0.98
5月21日 BMO Q1 2014 Target Corp. 0.71 23 0.82
5月21日 BMO Q1 2014 蒂芙尼(Tiffany) 0.78 24 0.70
5月22日 BMO Q1 2015 百思买(Best Buy Co., Inc.) 0.20 24 0.32
5月22日 BMO Q1 2014 Dollar Tree Inc 0.66 23 0.59
5月22日 AMC Q1 2014 Gamestop Corp. 0.57 21 0.46
5月22日 20:00 Q1 2014 Gap Inc. 0.57 33 0.71
5月22日 BMO Q4 2014 Patterson Companies Inc 0.66 15 0.62
5月22日 AMC Q1 2014 Ross Stores, Inc. 1.16 29 1.07
5月27日 BMO Q3 2014 AutoZone Inc. 8.44 21 7.27
如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程
(编译 王兴亚；审校 孙茉莉)
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路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)