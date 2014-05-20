澳洲央行：低利率环境在一段时期内仍然适宜--会议记录

重温稿-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
澳洲央行称，过去一年那应有助于抵消澳元贬值对物价的持续影响，并表示其预期未来几年通胀仍符合2-3%的目标。
央行未提及委员会成员是否对近期澳元韧性表示不满，抑或他们是否讨论过5月13日的政府预算案。
澳洲央行会议一周后，澳洲保守派政府公布了严苛的预算案，包括松绑管制并大幅删减支出，展现政府欲在10年之内重返预算盈余的路线图。
澳洲央行下次会议定于6月3日。(完) (编译 郑茵/李婷仪/朱晓军；审校 许娜/张若琪)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
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