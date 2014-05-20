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货币新闻 | 2014年 5月 20日 星期二 09:47 BJT

澳洲央行：低利率环境在一段时期内仍然适宜--会议记录

澳洲央行称，过去一年那应有助于抵消澳元贬值对物价的持续影响，并表示其预期未来几年通胀仍符合2-3%的目标。

央行未提及委员会成员是否对近期澳元韧性表示不满，抑或他们是否讨论过5月13日的政府预算案。

澳洲央行会议一周后，澳洲保守派政府公布了严苛的预算案，包括松绑管制并大幅删减支出，展现政府欲在10年之内重返预算盈余的路线图。

澳洲央行下次会议定于6月3日。(完) (编译 郑茵/李婷仪/朱晓军；审校 许娜/张若琪)
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