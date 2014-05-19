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货币新闻 | 2014年 5月 20日 星期二 07:02 BJT

欧洲个股：瑞信将支付逾25亿美元罚金，就协助避税达成和解

路透华盛顿5月19日 - 美国司法部周一宣布，瑞士信贷 将支付逾25亿美元罚金，作为和解协议的一部分，并就美当局因该行帮助美国人避税提起的刑事指控认罪。

美国司法部长霍尔德(Eric Holder)在记者会上表示，瑞信是20年来就刑事指控认罪的最大一家银行。他称，和解协议表明没有任何一家金融机构能够凌驾于法律之上。(完)

(编译 王兴亚；审校 龚芳)
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