欧洲个股：瑞信将支付逾25亿美元罚金，就协助避税达成和解

国际油市：油价小跌，因供应过剩忧虑升温
路透东京5月1日 - 油价周一小跌，因外界担心石油输出国组织(OPEC)带头的减产行动短期内可能不会大幅收紧供应过剩的市场，尽管市场盛传减产行动期限将延长。
路透华盛顿5月19日 - 美国司法部周一宣布，瑞士信贷 将支付逾25亿美元罚金，作为和解协议的一部分，并就美当局因该行帮助美国人避税提起的刑事指控认罪。
美国司法部长霍尔德(Eric Holder)在记者会上表示，瑞信是20年来就刑事指控认罪的最大一家银行。他称，和解协议表明没有任何一家金融机构能够凌驾于法律之上。(完)
(编译 王兴亚；审校 龚芳)
路透东京5月1日 - 油价周一小跌，因外界担心石油输出国组织(OPEC)带头的减产行动短期内可能不会大幅收紧供应过剩的市场，尽管市场盛传减产行动期限将延长。
* 投资者谨慎关注朝鲜局势进展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲早盘采取守势，因稳健的欧洲通胀数据提振欧元，且朝鲜(北韩)局势依然紧张，也支撑了避险货币日圆。 美元指数 微跌0.1%报98.963。 美元兑日圆 下跌0.2%至111.33日圆。 美元/日圆周五触及日高111.72日圆，和4月26日创下的近四周高位111.78相去不远。 美国劳工部周五公布，第一季民间薪资增长0.9%，为10年来最大增幅，表明美联储今年或许仍会再升息两次。 企业薪资增长协助抵销周五其他数据的影响。其他数据显示，第一季美国经济增长步伐为三年来最慢，因消费者支出几无增长。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，“美元兑日圆持坚，尽管美国国内生产总值(GDP)数据走弱。” “但地缘政治风险挥之不去，因此交投可能沉重，”他表示。市场参与者继续关注
路透悉尼5月1日 - 美国小麦期货周一涨逾2%，因主要种植地区霜冻 ，激发对普遍减产的担忧，推动合约价格升至六周高位。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力小麦期货一度高涨2.5%至每蒲式 耳4.43美元，为3月10日以来最高；0017GMT涨2.1%，报每蒲式耳4.41-1/4 美元，周五涨0.2%。 “堪萨斯州、科罗拉多州的霜冻，甚至扩大至俄克拉荷马州，市场担 心作物受影响的程度，”Advance Trading Australasia谷物分析师Andre w Woodhouse表示。 霜冻威胁到正在迅速成熟的硬红冬小麦作物，堪萨斯州是美国最大的产区。 之前美国不利天气已经威胁到全球产量。 农业机构FranceAgriMer周五公布，小麦作物生长情况大幅下滑，评级为优良的软小麦占比从4月24日止当周的85%降至78%。 玉米期货涨1.3%报每蒲式耳3.71-1/4美元，上交易日收低0.8%。 大豆期货升0.4%报每蒲式耳9.60-1/2美元，周五收低0.1%。