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货币新闻 | 2014年 5月 20日 星期二 07:16 BJT

泰国政治：军方发布戒严令--美联社

路透5月20日 - 美国联合通讯社周二援引军方在曼谷发布的声明稿称，在历经六个月的反政府示威和政治危机后，泰国军方已宣布戒严令。

美联社表示，目前还无法清楚是否正在发生一场政变。(完)

(编译 戴素萍 审校 郑茵)
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