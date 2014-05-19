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货币新闻 | 2014年 5月 20日 星期二 07:56 BJT

《焦点》低通胀存在风险，欧洲央行6月采取行动的可能性明显提高

* 莫尔许称欧元区没有出现通缩迹象

* 通胀处于极低水平过长时间会引发风险

* 魏德曼称低通胀将持续一段时间

* 魏德曼称欧洲央行将密切关注欧元走势

* 诺沃特尼称，“集中讨论了”负存款利率问题

路透法兰克福/维也纳5月19日 - 周一有更多迹象表明，由于通胀仍然处于极低水平，欧洲央行(ECB)将在6月政策会议上祭出新的刺激措施以扶助欧元区经济。

欧洲央行执委会成员莫尔许表示，央行在下次会议上采取政策行动的可能性已经明显增强，并对通胀处于极低水平过长时间的风险发出警告，尽管目前没有出现通缩迹象。

央行总裁德拉吉在5月会议后称，管委会“认为下次(6月5日会议)采取行动适宜”，但希望先研判最新经济预估报告。

此后，数据证实欧元区4月通胀率从前月的0.5%小幅升至0.7%，但数据也表明，欧元区第一季经济成长远逊于预期。

“管委会将在6月货币政策会议上采取行动的可能性已经明显增强，”莫尔许在演讲稿中称。
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