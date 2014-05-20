《焦点》低通胀存在风险，欧洲央行6月采取行动的可能性明显提高

****敬告客户：韩国金融市场5月1日因假期休市，2日恢复正常交易****
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月1日(周一)因公共假期休市，周二将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
**片面观点**
德国央行总裁魏德曼表示，通胀将保持在低位一段时间，在做出政策决定时决策者要密切关注欧元汇率。
但他警告不要太片面地看待欧元强劲走势，强调欧元区主权公债收益率降低的刺激性效应具有重要性。
魏德曼在法兰克福发表讲话时表示，投资者再度偏爱欧元区主权债券可能导致欧元升值，但中期来看收益率下降对财政状况应有扩张效应。
“因此只片面看待欧元汇率、忽略主权债券收益率下降的刺激性效应是目光短浅的行为，”他说。
魏德曼在谈及欧洲央行有必要解决欧元汇率强劲问题时指出，“要逐步促进欧元区经济成长和就业，各成员国必须采行有竞争力的经济结构。”(完) (编译 王兴亚/李爽; 审校 龚芳)
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路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)