《焦点》低通胀存在风险，欧洲央行6月采取行动的可能性明显提高

**片面观点**

德国央行总裁魏德曼表示，通胀将保持在低位一段时间，在做出政策决定时决策者要密切关注欧元汇率。

但他警告不要太片面地看待欧元强劲走势，强调欧元区主权公债收益率降低的刺激性效应具有重要性。

魏德曼在法兰克福发表讲话时表示，投资者再度偏爱欧元区主权债券可能导致欧元升值，但中期来看收益率下降对财政状况应有扩张效应。

“因此只片面看待欧元汇率、忽略主权债券收益率下降的刺激性效应是目光短浅的行为，”他说。