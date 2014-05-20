金砖国家：5月19日股汇市收盘纵览

路透5月20日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月19日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 升0.34%，报1,035.43点。

中国股市：沪综指收跌1.1%至三周新低，受治理整顿非标资产消息拖累

香港股市：H股收低，受中资银行类股拖累

中国汇市：人民币随中间价收贬，市场供求均衡状态延续

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拉美股市：周一下滑，铁矿石价格下挫打压巴西矿商淡水河谷；美洲电信公司(America Movil)领跌墨西哥股市，因美国电话电报公司(AT&T)称将出售前者股份。巴西股市Bovespa指数 收跌1.15%，报53,353.10点。

拉美汇市：拉美货币兑美元大多走强，智利比索领涨

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南非股市：小涨，在前日下跌后回升，无担保贷款银行African Bank Investments股票自十年低点跃升逾5%。综合指数 涨0.71%至49,507.48点；Top-40绩优股指数 上扬0.76%，报44,413.84点。

南非汇市：兰特兑美元持稳，投资人等待本周关键经济事件

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印度股市：创历史收盘高点，因投资者继续转向股市，关注NTPC等国内重点个股，预期莫迪的新政府将推动重大经济改革。指标股指BSE指数 收涨1%，报24,363.05点，创收盘高点但仍低于周五历史高位25,375.63点。NSE指数 收高0.84%，或60.55点，报7,263.55点，亦为收盘高点。

印度汇市：卢比从11个月高点回落，连续第四日上涨，外资强劲流入推动股市创收盘高位；此前莫迪在大选中获胜，将组建新政府。卢比兑美元 收在58.59/60，盘中一度高见去年6月18日以来高点58.32，上周五收于58.79/80。

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俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 涨2.57%，报706.96点。指标RTS指数 升2.22%，报1,289.980点。