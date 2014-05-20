美国与加拿大经济指标预测--5月20日-5月27日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： * 5月19日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月20日(二) 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 5月17日当周 -- -0.1% 1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 3月 +0.4% +1.1% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 5月17日当周 -- +4.2% 5月21日(三) 1100 美国抵押贷款市场指数 5月16日当周 -- 363.4 再融资指数 -- 1,386.4 5月22日(四) 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 5月17日当周 31 29.7 四周均值(万人) -- 32.325 续请失业金人数(万人) 5月10日当周 266.0 266.7 1230 美国芝加哥联储全国活动指数 4月 -- 正0.20 1230 加拿大零售销售(较前月) 3月 +0.3% +0.5% 1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 5月初值 55.5 55.4 1400 美国成屋销售年率(万户) 4月 468 459 1400 美国领先指标 4月 +0.3% +0.8% 1500 美国堪萨斯城联邦储备银行综合指数 5月 -- 正7 2200 国际半导体设备暨材料协会(SEMI) 北美半导体设备订单出货比 4月 -- -- 5月23日(五) 1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 +0.3% +0.6% (较上年同期) +2.0% +1.5% 加拿大央行核心CPI(较前月) 4月 +0.2% +0.3% (较上年同期) +1.4% +1.3% 1400 美国新屋销售年率(万户) 4月 42.5 38.4 1430 美国ECRI经济领先指标 5月9日当周 -- 136.4 5月26日当周 5月26日(一) 暂无重要经济数据 5月27日(二) -- 美国建筑许可年率(万户) 4月修正值 -- 108.0 1230 美国耐久财订单 4月 +0.4% +2.5% 扣除运输的耐久财订单 +0.6% +2.1% 扣除国防的耐久财订单 -- +1.9% 扣除飞机的非国防资本财订单 +0.2% +2.9% 1300 美国房屋价格(较上月) 3月 -- +0.6% (较上年同期) -- +6.9% 1300 美国标普/Case-Shiller经季节调整20个大都会 3月 地区房价指数(较前月) +0.7% +0.8% (较上年同期) +12.0% +12.9% 未经季节调整20个大都会 地区房价指数(较前月) +0.2% 持平 1345 美国Markit服务业PMI 5月初值 -- 55.0 1400 美国消费者信心 5月 83.0 82.3 1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 5月 -- 正7 (完)