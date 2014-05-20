更新版 1-泰国政治：军方发布戒严令以恢复秩序，强调并非政变

****主要国家经济指标预测--5月1日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
(调整消息来源)
路透曼谷5月20日 - 泰国军方周二宣布实施戒严，以恢复秩序。此前六个月的反政府抗议导致该国政府停止运转。
一位军方将领称，宣布戒严并不构成政变，而是为了应对日益恶化的安全形势。
“我们宣布进入紧急状态，这不是政变。由于目前局势不稳定，每天都有人互相残杀，”一位拒绝具名的将领向路透表示。
他称军队正在曼谷巡逻，并且已经控制了电视台。
“我们需要电视台配合，向人们宣布‘不要惊慌，这不是政变’，”该将领称。
5月7日，泰国宪法法庭裁定总理英拉(Yingluck Shinawatra)等人滥用权力，英拉及其九位部长下台。泰国随后就陷入了政治僵局。
本次危机是被放逐的前总理塔信(Thaksin Shinawatra)，即英拉兄长，和保皇派长达近十年的权力斗争的最新发展。这场角力已将泰国拖至衰退边缘。(完) (编译 朱晓军；审校 郑茵)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
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