《中国报摘》--中国证券报5月20日

****主要国家经济指标预测--5月1日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
* 头版头条:
--中国证监会主席肖钢表示，从6月到年底，计划发行上市新股100家左右，并按月大体均衡发行上市。
* 其他:
--全国工商联环境商会建议，通过设立500亿元人民币的国家环保基金、实行税收优惠政策、加大信贷支持力度、拓展融资渠道等多项有力措施，促进环境污染第三方治理产业的发展。
--长城汽车 称，拟在俄罗斯图拉州设立全资子公司，投资建设整车生产基地。预计总投资约为180亿卢布(合人民币约32亿元)。
--据悉，位于北京亦庄的珠江四季悦城推出“全盘无首付”促销政策，为北京首个“零首付”楼盘。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇；审校 黄凯)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
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