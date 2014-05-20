《中国报摘》--中国证券报5月20日

--中国证监会主席肖钢表示，从6月到年底，计划发行上市新股100家左右，并按月大体均衡发行上市。

--全国工商联环境商会建议，通过设立500亿元人民币的国家环保基金、实行税收优惠政策、加大信贷支持力度、拓展融资渠道等多项有力措施，促进环境污染第三方治理产业的发展。

--长城汽车 称，拟在俄罗斯图拉州设立全资子公司，投资建设整车生产基地。预计总投资约为180亿卢布(合人民币约32亿元)。

--据悉，位于北京亦庄的珠江四季悦城推出“全盘无首付”促销政策，为北京首个“零首付”楼盘。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇；审校 黄凯)