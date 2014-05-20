表格：新加坡第一季GDP环比年率为成长2.3%，较上年同期增长4.9%

****敬告客户：韩国金融市场5月1日因假期休市，2日恢复正常交易****
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月1日(周一)因公共假期休市，周二将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
路透新加坡5月20日 - 新加坡周二公布数据显示：
* 新加坡第一季经季节调整后国内生产总值(GDP)环比年率为增长2.3%(预估为增长1.0%)
* 新加坡第一季GDP较上年同期成长4.9%(预估为增长5.5%)
以下为数据详情：
实际GDP变动(%)
2014 2013 2013 2013 2013
第一季 第四季 第三季 第二季 第一季
环比年率 2.3 6.9 0.7 10.2 1.9
(经季节调整)
较上年同期 4.9 4.9 5.0 4.0 1.5
路透调查预估中值：
环比年率 +1.0%
较上年同期 +5.5%
数据为修正值。
新加坡将基准年从2005年调整为2010年，因此2013年经济成长幅度从4.1%下修至3.9%。2012年经济增长率上修0.6个百分点至2.5%。
4月公布的初估值数据显示，新加坡经济第一季较上年同期成长5.1%，环比年率为成长0.1%。(完) (编译 李爽 审校 郑茵)
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路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)