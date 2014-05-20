表格：新加坡第一季GDP环比年率为成长2.3%，较上年同期增长4.9%

* 新加坡第一季经季节调整后国内生产总值(GDP)环比年率为增长2.3%(预估为增长1.0%)

新加坡将基准年从2005年调整为2010年，因此2013年经济成长幅度从4.1%下修至3.9%。2012年经济增长率上修0.6个百分点至2.5%。