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货币新闻 | 2014年 5月 20日 星期二 08:21 BJT

表格：新加坡第一季GDP环比年率为成长2.3%，较上年同期增长4.9%

路透新加坡5月20日 - 新加坡周二公布数据显示：

* 新加坡第一季经季节调整后国内生产总值(GDP)环比年率为增长2.3%(预估为增长1.0%)

* 新加坡第一季GDP较上年同期成长4.9%(预估为增长5.5%)

以下为数据详情：

实际GDP变动(%)

2014 2013 2013 2013 2013

第一季 第四季 第三季 第二季 第一季

环比年率 2.3 6.9 0.7 10.2 1.9

(经季节调整)

较上年同期 4.9 4.9 5.0 4.0 1.5

路透调查预估中值：

环比年率 +1.0%

较上年同期 +5.5%

数据为修正值。

新加坡将基准年从2005年调整为2010年，因此2013年经济成长幅度从4.1%下修至3.9%。2012年经济增长率上修0.6个百分点至2.5%。

4月公布的初估值数据显示，新加坡经济第一季较上年同期成长5.1%，环比年率为成长0.1%。(完) (编译 李爽 审校 郑茵)
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