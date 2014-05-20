《路透晚报》--5月20日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：今年经济体制改革重点明确，开局之年努力“开好头

2014年是中国全面深化改革的开局之年，政府“开好头”的努力体现在了国家发改委今年的深化经济体制改革重点任务中，其中包括简政放权、财税金融改革、国企改革和户籍土地改革等。

--《综述》中国外贸中低速增长将成常态，地缘政治风险羁绊“走出去”

追随经济减速换档，被称为“三驾马车”之一的中国外贸也正步入中低速的增长区间；而与越南等周边国家的纷争，则显示地缘政治风险上升，让中国企业“走出去”的步伐变得更加沉重。

--《焦点》中俄天然气供应协议将是普京访华期间的关注重点

俄罗斯总统普京将于周二开始对中国展开为期两天的访问，他希望在此期间签署一份数十亿美元的天然气供应协议，从而为这项开局不利且随后10多年都未能谈拢的协议画上一个句号。这份协议被认为对中俄双方都至关重要。

--路透专访：与越南等邻国摩擦不会影响中国企业走出去的战略--专家

中国近期与越南等周边国家的摩擦是否会殃及中国对外贸易和投资？中国人民大学博士生导师张燕生认为，中国企业走出去是不可逆转的大趋势，不会因此受到重大影响，此外中国今年外贸工作料仍以转变外贸增长方式为主，而非追求外贸增速。

--中俄贸易：预计2015年双边贸易额将达1,000亿美元--中国国家主席

中国国家主席习近平周二表示，预计中国与俄罗斯间的贸易额在2015年将达到1,000亿美元。

--中俄关系：中俄尚未就天然气供应协议的价格问题达成一致

克里姆林宫发言人Dmitry Peskov周二表示，中国与俄罗斯尚未就天然气供应协议的价格问题达成一致，双方仍在继续谈判。

--中俄贸易：中俄双方提出互免天然气相关税费--Rosneft执行长

俄罗斯最大油企Rosneft周二表示，俄罗斯已提出为输往中国的天然气供应取消开采税，而中国也准备取消对俄罗斯天然气的进口税。

--中国外汇：外管局完善跨境担保外汇管理规定，基本实现跨境担保基本可兑换

中国外管局网站发布通知，对跨境担保外汇管理规定做出完善，在简政放权、全面规范跨境担保外汇管理、统一中外资企业待遇、跨境担保基本可兑换等方面均有进展。

--券商观点：中国地方政府若不采取行动，四年后债务率至警戒线--海通

中国大型券商海通证券最新报告指出，目前中国地方政府的经营性和投资性净现金流为负，且每年需额外举债覆盖利息等支出。地方政府若不出售资产和压缩投资，四年后地方政府债务率将达国际通行的60%警戒线标准。

--中美关系：中国外交部召见美大使，再次敦促撤销对中军方人员起诉

中国外交部部长助理郑泽光周一晚间召见美国驻华大使博卡斯，就美国司法部宣布起诉五名中国军官一事提出严正交涉和抗议，再次敦促美撤销起诉。

--台湾金融：保险法修正案立院三读通过，保险业买宝岛债将不计入海外投资

今年台湾重要财经法案--保险法修正案周三上午经立法院三读通过，保险业引颈期盼的投资宝岛债、海外专案并购不纳入海外投资上限计算等皆无异议通过，保险业海外投资部位可望大进补。

--台湾数据：4月外销订单年增率优于预期，第二季可望优于上季

台湾经济部周二公布，4月外销订单较上年同期增8.9%，优于市场预估的成长5.5%。经济部并预估5月外销订单金额将较4月增加。

【固定收益】

--中国公开市场：财税上缴压力下正回购急缩量，央行单日净投放稳定预期

为因应本月下旬银行间市场财税上缴压力，中国央行公开市场周二正回购操作量较上周同期大降逾六成，当日净投放资金650亿元人民币，以稳定市场预期，平抑资金面可能出现的波动。

--新债招标：中国国开行短债需求稍好，中长端品种仍承压机构参与谨慎

中国国家开发银行周二增发的五期固息债，除一年期品种需求略好于预期，中长端中标结果均高于此前预测。市场人士表示，今日央行正回购操作大幅减量，安抚市场资金面预期，致国开行一年新债结果偏低，而机构对中长债走势看法谨慎，投标积极性有限。

--《中国新债预测》10年续发国债收益率预测均值4.17%，接近二级料需求一般

中国财政部周三将跨市场招标续发行10年固息国债。路透调查显示，10年期为关键期限国债，且对承销团有基本承销额考核，估计需求并不会太差；但当前现券市场机构对中长债品种预期谨慎，料明日续发国债收益率定位在二级附近，预测均值落在4.17%。

--中国货币市场：缴税扰动余波未了回购利率多上行，净投放安抚机构心态

中国银行间资金市场周二质押式回购加权利率多数上行，其中七天品种升幅近30个基点(bp)；交易员表示，缴税扰动虽余波未了，但今日公开市场650亿元人民币净投放起到安抚机构心态作用。

--中国债市动态：现券收益率先升后降，正回购缩量纾缓资金转紧压力

稍显转紧的资金面，令中国银行间市场周二现券收益率一度走升。央行公开市场正回购操作及时缩量安抚市场，收益率随后回落，走势并渐回稳。

【外汇】

--中国汇市：人民币窄幅波动后收市微跌，横盘市况料持续

中国人民币兑美元 周二微幅收跌，全天在上日收盘价6.2374元附近不足50个点子的窄幅区间波动，中间价微幅开高未提供明显指引。交易人士认为短期内横盘市况将持续。

--离岸人民币：建行法兰克福两年期债券以3.38%定价，认购近3倍

根据销售文件，按市值计中国第二大银行--建设银行法兰克福分行两年期人民币债券，获近3倍认购。该债券以3.38%定价，较初步指导利率为3.60%低22基点；共发行15亿元人民币，获43亿元、100帐户认购。

【证券/行业】

--中国证券：证监会主席肖钢称6月到年底计划发行上市新股100家左右

新华社周一援引中国证监会主席肖钢报导，证监会为稳定市场预期，从6月到年底，计划发行上市新股100家左右，并按月大体均衡发行上市。

--《焦点》中国监管层明确IPO发行预期，新股“堰塞湖”仍有待多方疏解

中国证监会为持续困扰市场的新股IPO释放明确信息，表示从6月到年底计划发行上市新股100家左右，并按月大体均衡发行上市。管理层希望此举能明确市场预期，并配合此前各项改革措施使市场达到暂时的平衡，从而逐步消化新股发行的“堰塞湖”现象。

--中国股市：沪综指缩量收升，证监会定调IPO节奏仍难修复市场信心

中国股市沪综指周二缩量小幅收升。证监会表态未来新股发行节奏，但大盘仍高开低走缩减大部分升幅，市场信心仍显不足。分析师指出，今日市场对IPO消息反应平淡，从今年历次股指跌破2,000点之后出现的反弹情况看，其力度均有所减弱。

--中港个股：长城汽车拟32亿元在俄罗斯建生产基地，年产能15万台

在俄罗斯总统普京访华之际，中国汽车生产商--长城汽车股份有限公司周二宣布，拟在俄罗斯图拉州设立全资子公司，投资建设生产基地，预计总投资约为180亿卢布(折合人民币约为32亿元)。

--美国个股：沃尔玛拟在华投资5.8亿元升级改造店面，今年新开30家店

美国零售商沃尔玛的中国运营分支周二称，今年拟投资5.8亿元人民币(9,299万美元)用于升级改造在中国的55家门店，以加强店面运营并优化顾客的购物体验。

--中国新股：第一创业证券拟发行2.19亿A股用于补充资本金--预披露

中国中型券商第一创业证券周一稍晚在中国证监会网站刊登预披露材料，公司拟发行2.19亿A股，募集资金将全部用于公司资本金，发行后拟在深圳证交所中小板上市。

--中国金属：两三年内将逐步淘汰高成本落后原铝产能--中电投副总

中国电力投资集团公司一名高层主管周二表示，中国将在两三年内逐步淘汰高成本及落后的原铝产能，使总产能达到约4,000万吨。

--香港个股：保利协鑫母公司与中民投合组百亿基金投向光伏和天然气