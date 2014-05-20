《新兴市场重要经济事件预告》--5月20日-5月27日

(除特别说明外，均为GMT时间)

5月20日(二)

新德里--印度央行总裁拉詹将在印度竞争委员会主办的活动上讲话(1230)。

布达佩斯--匈牙利央行理事Marton Nagy就银行业前景发表讲话(0700)。

华沙--波兰央行召开货币政策委员会会议(料不会宣布利率决定)。

比勒陀利亚--南非央行召开为期三天的货币政策委员会会议。

5月21日(三)

华盛顿--2014年布雷顿森林委员会年会。演讲嘉宾包括：国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、世界银行行长金墉、美洲开发银行(IDB)总裁Luis Alberto Moreno。

5月22日(四)

安卡拉--土耳其央行举行货币政策委员会会议。

比勒陀利亚--南非央行宣布利率决议。

5月23日(五)

暂无重要经济事件公布。

5月24日(六)

中国上海--在复旦发展研究院组织2014年主题为“亚洲转型：寻找新动力”上海论坛上，欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许在高层圆桌会议发表讲话(0530)。

5月25日(日)

葡萄牙辛特拉--欧洲央行的中央银行论坛(至5月27日)。讲话嘉宾包括：欧洲央行(ECB)总裁德拉吉、国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、欧洲央行副总裁冈斯坦西欧、土耳其央行总裁Erdem Basci、欧洲央行执委科尔和墨西哥央行总裁卡斯腾斯。

5月26日(一)

耶路撒冷--以色列央行宣布利率决定(1300)。

5月27日(二)

伦敦--包容性资本主义大会：创造价值、重建信任。讲话嘉宾包括：国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、英国央行总裁卡尼、美国前总统克林顿和伦敦金融城市长Alderman Fiona Woolf。

巴西利亚--巴西央行举行货币政策委员会会议(至5月28日)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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