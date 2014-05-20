《新兴市场重要经济事件预告》--5月20日-5月27日

****主要国家经济指标预测--5月1日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
(除特别说明外，均为GMT时间)
5月20日(二)
新德里--印度央行总裁拉詹将在印度竞争委员会主办的活动上讲话(1230)。
布达佩斯--匈牙利央行理事Marton Nagy就银行业前景发表讲话(0700)。
华沙--波兰央行召开货币政策委员会会议(料不会宣布利率决定)。
比勒陀利亚--南非央行召开为期三天的货币政策委员会会议。
5月21日(三)
华盛顿--2014年布雷顿森林委员会年会。演讲嘉宾包括：国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、世界银行行长金墉、美洲开发银行(IDB)总裁Luis Alberto Moreno。
5月22日(四)
安卡拉--土耳其央行举行货币政策委员会会议。
比勒陀利亚--南非央行宣布利率决议。
5月23日(五)
暂无重要经济事件公布。
5月24日(六)
中国上海--在复旦发展研究院组织2014年主题为“亚洲转型：寻找新动力”上海论坛上，欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许在高层圆桌会议发表讲话(0530)。
5月25日(日)
葡萄牙辛特拉--欧洲央行的中央银行论坛(至5月27日)。讲话嘉宾包括：欧洲央行(ECB)总裁德拉吉、国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、欧洲央行副总裁冈斯坦西欧、土耳其央行总裁Erdem Basci、欧洲央行执委科尔和墨西哥央行总裁卡斯腾斯。
5月26日(一)
耶路撒冷--以色列央行宣布利率决定(1300)。
5月27日(二)
伦敦--包容性资本主义大会：创造价值、重建信任。讲话嘉宾包括：国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、英国央行总裁卡尼、美国前总统克林顿和伦敦金融城市长Alderman Fiona Woolf。
巴西利亚--巴西央行举行货币政策委员会会议(至5月28日)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 朱晓军；审校 戴素萍)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
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