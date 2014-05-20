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亚洲 | 2014年 5月 20日 星期二 08:20 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--5月20日-5月27日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间
。
 
 日期     时间    国家   规模       发行细节
 5/20     0120    日本              两个月期贴现国库券
 5/20     0130    日本              20年期公债
 5/20             西班              三个月和九个月期国库券
                  牙                
 5/21             德国   50亿欧元   标售10年期联邦债券
 5/22             西班              标售债券
                  牙                
 5/22             日本              提高流动性标售
 5/22             日本              标售三个月期贴现国库券
 5/26     1350    法国              标售国库券
 5/27             意大              标售零息/BTP公债
                  利                
 5/27             美国              标售两年期债券
 5/27             日本              标售40年期公债
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
    全球重要经济事件一览表       
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 石冠兰 审校 李爽)
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