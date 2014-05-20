香港个股：保利协鑫母公司与中民投合组百亿基金投向光伏和天然气

路透上海5月20日 - 据东方早报周二报导，全球产量最大的多晶硅企业--保利协鑫 母公司协鑫集团董事长朱共山透露，该集团已确定与中国民生投资股份有限公司等合组基金，投资100亿元人民币予光伏、天然气等产业。

中民投由民生银行 、泛海集团等国内多家大型民营企业共同发起成立，注册资本500亿元，被外界视为中国民营版的中投公司。

朱共山昨透露，与中民投合作的基金将在广东珠海成立，基金有望在5月底签约并公布细节。各方都会以现金出资，业务以天然气终端接收站、天然气分布式能源项目、发展光伏电站以及光伏产业整合为主。

他还表示，协鑫集团将在香港搭建电站投资平台，天然气分布式能源、光伏应用、储能业务将注入新收购的森泰集团 单独上市，具体方案将于周二公布。