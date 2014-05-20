香港个股：保利协鑫母公司与中民投合组百亿基金投向光伏和天然气

****主要国家经济指标预测--5月1日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
路透上海5月20日 - 据东方早报周二报导，全球产量最大的多晶硅企业--保利协鑫 母公司协鑫集团董事长朱共山透露，该集团已确定与中国民生投资股份有限公司等合组基金，投资100亿元人民币予光伏、天然气等产业。
中民投由民生银行 、泛海集团等国内多家大型民营企业共同发起成立，注册资本500亿元，被外界视为中国民营版的中投公司。
朱共山昨透露，与中民投合作的基金将在广东珠海成立，基金有望在5月底签约并公布细节。各方都会以现金出资，业务以天然气终端接收站、天然气分布式能源项目、发展光伏电站以及光伏产业整合为主。
他还表示，协鑫集团将在香港搭建电站投资平台，天然气分布式能源、光伏应用、储能业务将注入新收购的森泰集团 单独上市，具体方案将于周二公布。
报导指出，协鑫集团期望通过与中民投的合作，能有助于森泰集团未来在光伏电站开发运营和整体解决方案的打造。（完） (发稿 林琦; 审校 黄凯)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
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