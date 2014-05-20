中港个股：长城汽车拟32亿元在俄罗斯建生产基地，年产能15万台

****主要国家经济指标预测--5月1日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
路透北京5月20日 - 在俄罗斯总统普京访华之际，中国汽车生产商--长城汽车股份有限公司 周二宣布，拟在俄罗斯图拉州设立全资子公司，投资建设生产基地，预计总投资约为180亿卢布(折合人民币约为32亿元)。
公司公告称，拟于今日与俄方相关机构签署相关协议。拟投资建设在俄罗斯图拉州乌兹洛瓦亚工业园区的整车生产基地，产能规划为年产15万台；初步预计分两期进行建设，一期工程拟投资120亿卢布(折合人民币约为21亿元)，二期工程建设根据一期运营效果及经济预期确定。
长城汽车年内曾因无限期延迟发布高端运动型多用途车(SUV)车型H8，股票一度遭投资者大举抛售。
俄罗斯总统普京将于周二开始对中国展开为期两天的访问，他希望在此期间签署一份数十亿美元的天然气供应协议，从而为这项开局不利且随后10多年都未能谈拢的协议画上一个句号。这份协议被认为对中俄双方都至关重要。
长城汽车A股周一收报26.69元，过去一个月累计下跌22.39%。(完) (记者 曹巍浩; 审校 张喜良)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
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