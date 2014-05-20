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亚洲 | 2014年 5月 20日 星期二 08:43 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息5月20日

**上海证券报**

--中国协鑫集团董事长朱共山透露，协鑫集团将联合中国民生投资股份有限公司成立一个投资基金，规模达100亿元人民币，主要投资于光伏和天然气项目。

**证券时报**

--中信银行 董事会同意朱小黄辞任该行行长，同时聘任李庆萍为新一任行长。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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