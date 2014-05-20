《中国重要政经日程》--5月20日

****主要国家经济指标预测--5月1日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
============================今日重要政经日程========================
5/20(周二)
*--1000 国新办就国办关于支持外贸稳定增长的若干意见举行新闻发布会，商务部对外贸易司司长张骥将对政策进行相关解读。
*--1500 国新办举行发布会，国家信息中心主任祝宝良介绍当前中国宏观经济形势。
--亚洲相互协作与信任措施会议第四次峰会于5月20日至21日在上海举行，中国国家主席习近平将出席并主持会议。
--农业部就“推动种业发展 保障国家粮食安全”举行新闻发布会，农业部副部长余欣荣将介绍中国种业发展有关情况，并答记者问。
--国务院副总理刘延东于18日至26日访问以色列和克罗地亚，并出席首届以色列创新大会。
============================近期重要政经日程========================
5/22-23（周四-周五）
--2014全球CFO领袖论坛在北京举行。
5/24(周六)
--第八届中国上市公司市值管理高峰论坛在北京举行。
--上海论坛2014于24日至26日在上海举行。
5/25（周日）
--2014中国国际农商高峰论坛在北京举行。
5/30（周五）
--2014京交会投融资论坛在北京举行。
6/11（周三）
--2014（第十六届）中国风险投资论坛6月11-14日在深圳举行。
6/19（周四）
--中国外汇投资峰会2014（CFIS 2014）将于2014年6月19–20日在中国上海举办。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 侯向明)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
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