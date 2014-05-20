《中国重要政经日程》--5月20日

============================今日重要政经日程========================

5/20(周二)

*--1000 国新办就国办关于支持外贸稳定增长的若干意见举行新闻发布会，商务部对外贸易司司长张骥将对政策进行相关解读。

*--1500 国新办举行发布会，国家信息中心主任祝宝良介绍当前中国宏观经济形势。

--亚洲相互协作与信任措施会议第四次峰会于5月20日至21日在上海举行，中国国家主席习近平将出席并主持会议。

--农业部就“推动种业发展 保障国家粮食安全”举行新闻发布会，农业部副部长余欣荣将介绍中国种业发展有关情况，并答记者问。

--国务院副总理刘延东于18日至26日访问以色列和克罗地亚，并出席首届以色列创新大会。

============================近期重要政经日程========================

5/22-23（周四-周五）

--2014全球CFO领袖论坛在北京举行。

5/24(周六)

--第八届中国上市公司市值管理高峰论坛在北京举行。

--上海论坛2014于24日至26日在上海举行。

5/25（周日）

--2014中国国际农商高峰论坛在北京举行。

5/30（周五）

--2014京交会投融资论坛在北京举行。

6/11（周三）

--2014（第十六届）中国风险投资论坛6月11-14日在深圳举行。

6/19（周四）

--中国外汇投资峰会2014（CFIS 2014）将于2014年6月19–20日在中国上海举办。

注: * 代表新增日程