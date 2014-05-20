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亚洲 | 2014年 5月 20日 星期二 08:34 BJT

《汇市简讯》澳元兑日圆外包日线偏空，进入云区

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* 外包日线(outside day)偏空，收在云区内，开盘下跌0.36%

* 澳洲央行会议纪录为温和的事件风险，日经指数盘初上涨0.59%

* 动能研究显示，五日、10日和20日移动均线呈中性，波林格区间缩窄

* 这暗示将呈现区间交投而非趋势走势，5月低位94.22为支撑位

* 纽约盘低位94.43和一目均衡基准线95.23，分别为初步支持/阻力位。

* 浏览技术图表请点选：(link.reuters.com/xus49v)

(完)

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