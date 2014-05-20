普京下令俄乌边境军演部队返回驻地

****主要国家经济指标预测--5月1日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科5月19日 - 克里姆林宫周一称，总统普京已下令在俄罗斯与乌克兰接壤三个地区参加演习的部队返回常驻基地。
克里姆林宫还称，普京下达该命令的原因是春季调动已经完成。此举可能也意在缓和俄罗斯与西方国家在乌克兰问题上的紧张局势。乌克兰周日将举行总统选举。
但北约一名军官在布鲁塞尔表示，北约并未看到俄罗斯军队返回驻地的迹象。
“我们没有看到任何迹象证实（报导）。”该官员匿名说道。
尚不清楚普京的命令会让多少俄罗斯士兵撤离俄乌边境。普京5月7日称从俄乌边境撤军，但北约和美国表示没有迹象显示俄军数量在减少。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
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