《台湾报摘》--工商时报、经济日报5月20日

*工商时报：

--新加坡封测大厂星科金朋（STATS ChipPAC） 传出“待价而沽”消息，股价三个交易日大涨约57%，根据业内人士透露，日月光 是最有机会成功并购的潜在买家之一。对此日月光表示，不对市场传言进行评论。

--越南情况混乱，台湾银行业大型行库为分散风险，纷纷前进其他东南亚国家布局，第一银行柬埔寨两个支行预计在6月底前开幕，一银寮国永珍分行则可望今年获寮国(老挝)主管机关核准后开业。

--台湾银行业大陆分行丰收，首季获利年增率将近两倍。10家台湾银行业大陆分行今年首季的获利日前出炉，根据最新的获利统计，大陆分行总获利截至3月底止合计约2,200万美元，若与去年同期相较，增幅将近两倍，创下近四年最大增幅。

*经济日报：

--台湾总统马英九今（20）日就职满六周年，为回应低薪、高房价等青年关心的议题，将在今天发表“倾听青年心声、实现世代正义”的演说，宣示要让台湾成为“青年住得起的台湾”。

--规范保险业不得行使被投资公司董监选举投票权的保险法修正案，今日可望在立法院完成三读，赶在6月股东会旺季之前火速生效。

--八家已被金检出销售目标可赎回远期契约（TRF）有缺失的银行，金管会预计下周开罚，轻者可能纠正、重者暂停业务；金管会并新增对中国信托银行专案金检。金管会昨日向立法院财委会专案报告TRF处理情况，在立委逼问下，被金检出有缺失的已知有九家银行，除了已被处分的永丰银外，另八家包括台新银、玉山银、台北富邦银、国泰世华银、大众银等。

--金管会今日将公布TRF销售新规范，非避险性的TRF销售对象拟限专业投资人，并设停损失点，明订最大损失金额不得超过名目本金一定比率，避险性TRF须提供实质避险需求文件。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘

中国报摘