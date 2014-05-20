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货币新闻 | 2014年 5月 20日 星期二 08:41 BJT

全球矿业：南非铂金生产商Lonmin称罢工已致年产量损失三分之一

路透伦敦/约翰内斯堡5月19日 - 南非铂金生产商Lonmin 周一表示，其年产量损失三分之一，受累于因薪资纠纷而发起的矿工罢工。该罢工已经进入第17周。

“我们目前已经损失了全年产量的三分之一，”执行长Ben Magara在记者会上表示。

这场南非历史上最长、代价也最高的罢工，过去几天变得暴力，四名矿工身亡，而越来越多的工人希望复工。。

Lonmin上周曾期待大量工人回到工作岗位，但南非矿工与建筑业联盟(AMCU)的罢工成员阻止其他工人回到矿山。

本次罢工已经影响到全球约40%的铂金产量。铂金在汽车尾气净化中用作催化剂。

供应中断对铂金价格的影响不大，但说明该贵金属的需求弱于很多人的估计。(完) (编译 朱晓军；审校　戴素萍)
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