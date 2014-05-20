全球矿业：南非铂金生产商Lonmin称罢工已致年产量损失三分之一

重温稿-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透伦敦/约翰内斯堡5月19日 - 南非铂金生产商Lonmin 周一表示，其年产量损失三分之一，受累于因薪资纠纷而发起的矿工罢工。该罢工已经进入第17周。
“我们目前已经损失了全年产量的三分之一，”执行长Ben Magara在记者会上表示。
这场南非历史上最长、代价也最高的罢工，过去几天变得暴力，四名矿工身亡，而越来越多的工人希望复工。。
Lonmin上周曾期待大量工人回到工作岗位，但南非矿工与建筑业联盟(AMCU)的罢工成员阻止其他工人回到矿山。
本次罢工已经影响到全球约40%的铂金产量。铂金在汽车尾气净化中用作催化剂。
供应中断对铂金价格的影响不大，但说明该贵金属的需求弱于很多人的估计。(完) (编译 朱晓军；审校 戴素萍)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
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