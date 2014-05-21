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亚洲 | 2014年 5月 21日 星期三 09:23 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--5月21日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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  一、新债发行：
  
  中国财政部280亿元人民币10年期续发国债上午9:30-10:30招标，收益率预测均值4.17%
  杭州银行40亿元10年期发行人赎回权(5+5)二级资本债14:00-15:00招标，区间为5.8%-6.6%
  中粮集团50亿元三个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，建行和招行主承  
  中国铝业 30亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，光大银行和建行主承  
  广州地下铁道总公司25亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，民生银行和广发银行主承
  中国海运集团10亿元三个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，浦发银行和建行主承
  招商局集团15亿元六个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，农行和广发银行主承        
  东海证券9亿元三个月期短期融资券招标(主体评级AA+)，盛京银行和上海银行等承销
  浙江大东南集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，工行主承
  珠海九洲控股3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，光大银行主承    
  中油金鸿天然气输送有限公司3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，民生银行主承 
  黑牡丹 5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，民生银行主承 
  杉杉集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，兴业银行主承
  绍兴城投集团8亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，光大银行主承   
  西宁特殊钢集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，国开行主承
  浙江日月首饰集团3.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，中行主承    
  广州纺织工贸企业集团2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，北京银行主承
  长沙先导土地开发建设1亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，国泰君安证券和北京银行主承
  中国建筑第二工程局6亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，建行主承    
  常熟城市经营投资8亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，中信银行主承
  清华控股21亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，光大银行和北京银行主承
  陆家嘴 10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA)，工行和交行主承    
  国能生物发电集团4亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，兴业银行主承
  重庆市能源投资集团10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，光大银行主承 
  福州交通建设集团7亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，国开行主承     
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  二、新债上市：    
  
  农发行50亿元三年期固息债140434，票面利率4.77%
  农发行50亿元五年期固息债140435，票面利率4.82%
  银川城建投公司18亿元七年期固息债1480279，票面利率6.88%    
  中国石化 100亿元六个月期超短期融资券011403001，票面利率4.4%
  中国建材 45亿元九个月期超短融011437006，票面利率5.1%    
  山东清源集团3.5亿元一年期短融041464027，票面利率7.5%
  辽宁日报传媒集团1.8亿元一年期短融041459036，票面利率6.8%
  武汉城投开发集团30亿元一年期短融041455021，票面利率5.53%
  山东钢铁30亿元一年期短融041453063，票面利率5.96%     
  菱花集团2.5亿元一年期短融041453064，票面利率7.5%               
  温州港集团3亿元一年期短融041454032，票面利率6.89%
  安徽水利 1亿元一年期短融041460049，票面利率6.25%    
  东北证券12亿元三个月期短融071417002，票面利率4.63%
  东吴证券 10亿元三个月期短融071440001，票面利率4.85%    
  江苏交通控股15亿元五年期中票101461014，票面利率5.8%    
  北京经济技术投资开发总公司15亿元五年期中票101461013，票面利率6.3%    
  大连普湾工程项目管理25亿元五年期中票101464020，票面利率6.97%    
  保利能源控股6.5亿元三年期中票101464019，票面利率7.2%    
  新汶矿业集团8亿元五年期中票101460022，票面利率7%
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  三、缴款：  
    
  鄂州城建投8亿元七年期固息债1480295，票面利率7.76%
  吉安城投公司12亿元七年期固息债1480299，票面利率6.96%  
  余姚城建投15亿元1七年期固息债1480296，票面利率7.09%    
  中国黄金集团15亿元九个月期超短融
  电信科学技术研究院5亿元216天期超短融   
  海通证券  30亿元三个月期短融
  财通证券4.5亿元三个月期短融
  中材水泥3亿元一年期短融
  湘电集团9亿元一年期短融
  深圳桑达电子集团4亿元一年期短融     
  东北特殊钢集团7亿元一年期短期融资券
  唐山港 3亿元一年期短融
  湖南高速公路建设开发19亿元一年期短融
  沈阳焦煤股份5亿元一年期短融
  宁夏宝丰能源集团3亿元一年期短融
  湖南高速公路建设开发29亿元七年期中票
  奥瑞金 5亿元三年期中票
  海南交通投资控股10亿元五年期中票
  陕西煤业化工集团20亿元五年期中期票据
  新华联控股10亿元五年期中票
  天津滨海新区建设投资集团25亿元七年期中票
  碧水源 5亿元三年期中票
  天津市旅游控股集团3亿元五年期中票
  中国建筑第三工程局8亿元三年期中票
  云南机场集团5亿元五年期中票
  黄石哈特贝尔精密锻造0.3亿元三年期集邮票据
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  四、还本付息： 
    
  进出口银行148.2亿元五年期固息金融债090304到期兑付，票面利率2.74%  
  中国建材 40亿元三个月期超短融011437001到期兑付，票面利率5.45%   
  海通证券  30亿元三个月期短融1490031到期兑付，票面利率5.35%
  中投证券9.5亿元三个月期短融1490033到期兑付，票面利率5.4%
  东北证券 12亿元三个月期短融1490034到期兑付，票面利率5.6%   
  东方证券25亿元三个月期短融1490035到期兑付，票面利率5.48%  
  四川铁路产业投资集团20亿元一年期短融041359040到期兑付，票面利率4.25%
  浙江商业集团10亿元一年期短融041361027到期兑付，票面利率4.85%
  万华实业集团15亿元五年期中票0982073到期兑付，票面利率4.73%  
  兴业银行 20亿元三个月期同业存单111410001到期兑付，票面利率5.55%
  09进出 06090306付息
  09湖交投债 098089付息
  10河北银行债 1020004付息    
  10中石油MTN2 1082101付息    
  10首钢MTN1 1082102付息    
  12扬子江债 1280155付息    
  13渝城投债 1380201付息    
  13电科院MTN1 1382258付息    
  13津城建MTN2 1382259付息    
  13陕煤化MTN1 1382260付息    
  13中航股MTN1 1382261付息    
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
    
  --中国国家信息中心预测部财金研究室副主任李若愚撰文认为，目前固定资产投资持续减速加大中国经济下行
风险；影子银行与信用债面临偿债高峰，债务风险显露。未来货币政策应继续保持中性略松。 
 
  --人民币贬值高潮迭起的4月，终令跨境贸易套利的热钱受到惊吓。 中国外管局周二公布的最新数据显示，4月
代客结售汇顺差仅79亿美元，较上月下降逾八成 ，并创出九个月来的新低；同期银行代客远期净结汇也仅15亿美
元，创出18个月来的新低。   
    
    5/22公布5月汇丰中国制造业PMI初值                (4月初值48.3)              
    5/28公布1-4月规模以上工业企业利润                               
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   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) 
                                                                                               
 
 (整理 曹巍浩；审校 康熙泽/丁淑琴)
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