全球金市：铂金继续上涨，南非劳资纠纷带来支撑

薪资纠纷导致的罢工，致使南非铂金矿商Lonmin 年产量减少三分之一，其执行长称若不及时停止罢工，可能导致该公司倒闭。

欧洲央行称其正在修订最初旨在限制黄金出售的五年售金协议，但没有为每单可以出售的黄金规模设定固定上限。

智利新任矿业部长对路透表示，全球最大的黄金矿商Barrick Gold 与智利官方进行会谈，希望推进其暂停的Pascua-Lama金铜矿项目，该公司已经在该项目投资逾50亿美元。

泰国黄金进口在跌至去年水准的五分之一后，料维持疲态，在该国政治持续动荡之际，投资者规避黄金投资。(完)

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