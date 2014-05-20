全球金市：铂金继续上涨，南非劳资纠纷带来支撑

****主要国家经济指标预测--5月1日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
薪资纠纷导致的罢工，致使南非铂金矿商Lonmin 年产量减少三分之一，其执行长称若不及时停止罢工，可能导致该公司倒闭。
欧洲央行称其正在修订最初旨在限制黄金出售的五年售金协议，但没有为每单可以出售的黄金规模设定固定上限。
智利新任矿业部长对路透表示，全球最大的黄金矿商Barrick Gold 与智利官方进行会谈，希望推进其暂停的Pascua-Lama金铜矿项目，该公司已经在该项目投资逾50亿美元。
泰国黄金进口在跌至去年水准的五分之一后，料维持疲态，在该国政治持续动荡之际，投资者规避黄金投资。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 孙茉莉/李爽 审校 龚芳/孙茉莉)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
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