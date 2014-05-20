台湾股市：上行遭遇卖压终场收挫，明日预期续高档震荡

路透台北5月20日 - 台湾股市 周二小幅收挫，总统就职日的520行情未现。分析师表示，总统就职演说没有特殊激励市场之处，台股开盘受惠美股上日扬升带动走高，但上行遭遇获利了结卖压，指数回档整理但未大跌，明日预估盘势仍在高档震荡。

台湾加权股价指数今小幅收低0.14%或12.11点，至8,887.79点。成交值 为782.19亿台币，上交易日修正后为749.78亿。

兆丰投顾分析师指出，数年来台股在总统就职日520出现特殊行情的机率已经减低，回归正常交投，在美股上日走升带动一波苹果概念股走高后，盘中缺乏追价买盘，在8,950点之前即遇反弹压力点未能突破，投资人率先获利了结属于正常。

而明日因5月台指期 结算在即，外资拉高结算的意图预料让台股现货仍维持高档区间狭幅波动。而下周将进入表态关键期，首重国际消息面能否有利多、利空带动，否则仍将横向整理以时间换取空间。

〞也有可能持续整理、压缩至末端还是不能走出方向，...事实上我们觉得未来三个月都有可能还是横向盘整。〞上述分析师说。

兆丰投顾预估，明日大盘仍将在8,850-8,930点间交投，并静待下周国际间能出现新议题指引，否则只能寄望下下周的苹果开发商大会带来方向性。

今日苹果概念股--鸿海 收高0.89%，电子类股 收升0.15%，表现均优于大盘；5月台指期 持续收高0.11%报8,897点，并有9.21点的正价差。

美国股市周一收涨，高成长性的网络和生物科技股提振Nasdaq指数攀升近1%。