台湾央行：共发行1,041亿台币存单，存单发行余额减1.5亿

路透台北5月20日 - 台湾央行周二公布，共发行1,041亿台币存单，与今日存单到期金额1,042.5亿相较，存单发行余额减1.5亿台币。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 995

91天期 0.93 37

182天期 1.05 9

央行上日共发行4,061亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)7,560.0亿台币。