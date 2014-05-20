离岸人民币：建行法兰克福两年期债券以3.38%定价，发行15亿元

路透香港5月20日 - 根据销售文件，按市值计中国第二大银行--建设银行 将在法兰克福挂牌的两年期债券，最终以3.38%定价，发行15亿元人民币。

这是继农行香港后，第二支在法兰克福挂牌的中资银行人民币债券。

该债券发行人为建行法兰克福分行，初步指导利率为3.60%。发行人评级为：穆迪“A1”/标普“A”/惠誉“A”。债券预期发行评级为：穆迪“A1”/标普“A”。

此批债券将在5月28日交收，2016年5月28日到期。承销商为建银国际、德国商业银行、法巴、渣打。