离岸人民币：建行法兰克福两年期债券以3.38%定价，发行15亿元

****主要国家经济指标预测--5月1日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
路透香港5月20日 - 根据销售文件，按市值计中国第二大银行--建设银行 将在法兰克福挂牌的两年期债券，最终以3.38%定价，发行15亿元人民币。
这是继农行香港后，第二支在法兰克福挂牌的中资银行人民币债券。
该债券发行人为建行法兰克福分行，初步指导利率为3.60%。发行人评级为：穆迪“A1”/标普“A”/惠誉“A”。债券预期发行评级为：穆迪“A1”/标普“A”。
此批债券将在5月28日交收，2016年5月28日到期。承销商为建银国际、德国商业银行、法巴、渣打。
农行 香港分行两周前也在法兰克福发行12亿元两年期人民币债券，票息为3.25%。 （完） (记者 李珊珊; 审校 张喜良)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
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