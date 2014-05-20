永安期货：期指总持仓再创新高，多空博弈异常激烈

****主要国家经济指标预测--5月1日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
以下内容节选自5月20日的《期货日报》：
政策的刺激终究只是针强心剂，随着一系列经济数据的公布，市场重燃对实体经济的担忧，股指期货经历了“一日游”的上涨行情后，转向回落。周一，两市开盘直接向下，上证前期死守的2000点再度告急，盘中一度告破2000关口，日内最低来到1996.02的位置。期指主力合约同样也是破位下行，2100点支撑位最终告破，收于2099.6点。
周一盘后，期指四份合约总持仓跃升至151359手，较上一交易日合计增加8704手，再创历史新高。高企的持仓量显示多空博弈异常激烈。中金所公布的持仓数据显示，前20名席位在IF1405、IF1406与IF1409合约上共持买单95351手、卖单119611手。汇总后的前20名席位净空头寸24260手，较上一交易日的22541手上升1719手，说明主力机构做空意愿之坚决。 (完)
详情请点选链接：here (整理 路透中文部)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
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