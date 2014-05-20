永安期货：期指总持仓再创新高，多空博弈异常激烈

政策的刺激终究只是针强心剂，随着一系列经济数据的公布，市场重燃对实体经济的担忧，股指期货经历了“一日游”的上涨行情后，转向回落。周一，两市开盘直接向下，上证前期死守的2000点再度告急，盘中一度告破2000关口，日内最低来到1996.02的位置。期指主力合约同样也是破位下行，2100点支撑位最终告破，收于2099.6点。

周一盘后，期指四份合约总持仓跃升至151359手，较上一交易日合计增加8704手，再创历史新高。高企的持仓量显示多空博弈异常激烈。中金所公布的持仓数据显示，前20名席位在IF1405、IF1406与IF1409合约上共持买单95351手、卖单119611手。汇总后的前20名席位净空头寸24260手，较上一交易日的22541手上升1719手，说明主力机构做空意愿之坚决。 (完)