美国经济：抵押贷款利率攀升，损及楼市销售--旧金山联储经济学家

路透华盛顿5月19日 - 旧金山联储一名经济学家周一发表文章指出，抵押贷款利率升高或可解释美国二手房销售的疲态，且房屋贷款成本继续攀升会损及经济复苏。

资深经济学家John Krainer表示，包括经济前景不确定性及投资者因高房价而撤出等因素，也对成屋销售造成拖累。

他称，“贷款利率升高等基本面因素的变化，可以在很大程度上解释过去一年成屋销售的迟滞现象。”

二手房销售自去年下半年以来迅速放缓，今年3月之前的八个月中有七个月下滑。二手房销售于去年7月见顶。

由于预计美联储将缩减月度购债规模，抵押贷款利率在去年5月开始攀升。30年固定利率在去年5月为3.54%，9月来到4.49%的高点，今年4月降至4.34%的平均水平。

Krainer称，“贷款利率进一步升高，将打击成屋销售的复苏势头。”

但贷款利率升高并非楼市放缓的唯一罪魁祸首。Krainer指出，就目前的复苏阶段而言，房屋开工率非常低，暗示有其他因素在起作用。

他称，“潜在购房者可能难以获得信贷，他们可能资不抵债或房屋净值较低，或是在经济前景仍有一定不确定性时，不愿意作出重大支出决定。”