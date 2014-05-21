台湾货币市场：5月21日及本提存期资金预期变化一览表

国际油市：亚洲燃料油纸货市场买兴旺盛，阿联酋库存下降
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
路透台北5月21日 - 台湾货币市场周三和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期2,286.25亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 ------------------------------------------------------------------- (本提存期) 宽松因素： --央行存单到期 2兆(万亿)4,561.95亿台币： 05/22 2,250.3亿台币 05/23 776亿台币 05/24 4,202.5亿台币 05/27 1,834.15亿台币 05/28 3,560.80亿台 币 05/29 21亿台币 05/30 2,860亿台币 06/02 6,565.20亿台币 06/03 2,492亿台币 --公债还本付息22.5625亿台币 05/24 101乙2期公债付息 3.75亿台币 05/26 100乙1期公债付息 5.25亿台币 05/27 93甲6期公债付息 13.5625亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 紧缩因素： --5/28：发行103/8期公债，金额预估300亿台币，该公债为30年期，5/23标售。 --月底企业缴交营利事业所得税，去年约1,500-1,800亿台币，初估最早银行6/3上缴台 银。 --月底缴交个人综合所得税。 **--6/11：个人综所税金融机构委托取款扣款日；去年共66万4,000余件，金额717亿台币 。 **--6/12：个人综所税信用卡扣款日，去年金额465.7亿台币。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) 注：*表新增或更新；**资料来源为财政部财政资讯中心。 (记者 林妙容; 审校 董永年)
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
路透吉隆坡4月19日 - 马来西亚棕榈油期货周三触及八个月低点，并 连续第六日下跌。交易员称这是棕榈油追随豆油跌势以及外界预期产量增 加而出口疲软的影响。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,465马币(560.42美 元)。 盘中触及日低2,450马币，该水平为8月11日以来最低。成交量为62,9 23口。 一名吉隆坡期货交易员称，棕榈油追随豆油下跌，大连棕榈油的进一 步下跌使买家不敢出手。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 上日收跌2.4%，最新上涨0. 2%。 大连9月豆油期货 跌2.7%，9月棕榈油合约 跌1.6%。 随着厄尔尼诺(圣婴)现象的影响逐渐减弱，马来西亚及印尼的棕榈油 生产料将复苏。 马来西亚3月整月棕榈油产量较前月增长16.3%，为9月以来首次月度 增长，也符合季节趋势。(完) (编译 李春喜 审校 王洋)
在普氏窗口交易中，永顺油品(Winson Oil)交投热络，交易商称，在成交的105万桶含硫500ppm柴油中，该公司买入75万桶。