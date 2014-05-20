芝加哥期市：小麦期货跳涨1%，因美国农业部证实种植进度慢于预期

重温稿-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
美国农业部表示，春小麦播种已完成49%，而前周为34%，但不及预估的52%。
美国大平原区硬红冬麦受乾燥天气影响情况持续恶化，农业部称冬小麦优良率为29%，较前周低1个百分点。
截至5月18日，农户已完成73%玉米种植面积，前周为59%。此时段的五年均值为76%。
大豆种植完成33%，五年平均水平为38%。
分析师曾预计玉米种植完成74%，大豆种植完成35%。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日 RSI
移动均值
CBOT小麦 681.00 6.50 +0.96% +0.41% 699.92 27
CBOT玉米 478.75 1.50 +0.31% -1.14% 504.94 28
CBOT大豆 1487.75 2.50 +0.17% +1.19% 1477.57 50
CBOT稻米 $15.34 $0.01 +0.07% -0.29% $15.46 44
美国原油 $102.54 -$0.07 -0.07% +0.51% $101.80 65
汇率
欧元/美元 $1.371 $0.002 +0.14% +0.01%
美元/澳元 0.933 -0.003 -0.33% -0.28%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 朱晓军/石冠兰 审校 郑茵/张若琪)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
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