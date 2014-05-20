芝加哥期市：小麦期货跳涨1%，因美国农业部证实种植进度慢于预期

美国农业部表示，春小麦播种已完成49%，而前周为34%，但不及预估的52%。

美国大平原区硬红冬麦受乾燥天气影响情况持续恶化，农业部称冬小麦优良率为29%，较前周低1个百分点。

截至5月18日，农户已完成73%玉米种植面积，前周为59%。此时段的五年均值为76%。

大豆种植完成33%，五年平均水平为38%。

分析师曾预计玉米种植完成74%，大豆种植完成35%。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日 RSI

移动均值

CBOT小麦 681.00 6.50 +0.96% +0.41% 699.92 27

CBOT玉米 478.75 1.50 +0.31% -1.14% 504.94 28

CBOT大豆 1487.75 2.50 +0.17% +1.19% 1477.57 50

CBOT稻米 $15.34 $0.01 +0.07% -0.29% $15.46 44

美国原油 $102.54 -$0.07 -0.07% +0.51% $101.80 65

汇率

欧元/美元 $1.371 $0.002 +0.14% +0.01%

美元/澳元 0.933 -0.003 -0.33% -0.28%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 朱晓军/石冠兰 审校 郑茵/张若琪)