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亚洲 | 2014年 5月 20日 星期二 09:02 BJT

宏源期货：沪铜近月合约料继续上行，伦铜天量持仓预示拐点渐近

以下内容节选自5月20日的《期货日报》：

稳增长政策和国储收铜对近月合约价格依旧存在支撑作用，铜价近强远弱格局将持续，但是伦铜持仓量创出历史新高预示价格拐点将在短期内出现，关注沪铜1408合约49500元/吨的关键压力位。

美联储逐渐退出QE，中国政府一再表态保持稳健货币政策。没有宽松的货币条件，铜价难现牛市。总的来说，铜近月合约价格有望继续上行，但是空间有限。策略上，等待上涨乏力后的抛空机会，宜选择国储收铜影响较小的远月合约，近月合约不宜做空。(完)

详情请点选链接：here (整理 路透中文部)
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