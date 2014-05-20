宏源期货：沪铜近月合约料继续上行，伦铜天量持仓预示拐点渐近

稳增长政策和国储收铜对近月合约价格依旧存在支撑作用，铜价近强远弱格局将持续，但是伦铜持仓量创出历史新高预示价格拐点将在短期内出现，关注沪铜1408合约49500元/吨的关键压力位。

美联储逐渐退出QE，中国政府一再表态保持稳健货币政策。没有宽松的货币条件，铜价难现牛市。总的来说，铜近月合约价格有望继续上行，但是空间有限。策略上，等待上涨乏力后的抛空机会，宜选择国储收铜影响较小的远月合约，近月合约不宜做空。(完)