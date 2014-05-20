宏源期货：沪铜近月合约料继续上行，伦铜天量持仓预示拐点渐近

****主要国家经济指标预测--5月1日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
以下内容节选自5月20日的《期货日报》：
稳增长政策和国储收铜对近月合约价格依旧存在支撑作用，铜价近强远弱格局将持续，但是伦铜持仓量创出历史新高预示价格拐点将在短期内出现，关注沪铜1408合约49500元/吨的关键压力位。
美联储逐渐退出QE，中国政府一再表态保持稳健货币政策。没有宽松的货币条件，铜价难现牛市。总的来说，铜近月合约价格有望继续上行，但是空间有限。策略上，等待上涨乏力后的抛空机会，宜选择国储收铜影响较小的远月合约，近月合约不宜做空。(完)
详情请点选链接：here (整理 路透中文部)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
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