港报财经评论：国企去杠杆前路危且急--信报5月20日

国企去杠杆前路危且急/ 习广思

美国楼市复苏步伐放缓，通胀长期低于目标，或者是令美债息急跌的原因，而这也可能与贝南奇的心底话有关。事关贝南奇近日在一个对冲基金经理晚宴中提到，联储局只会非常缓慢地加息，因为就业市场复苏力度不足，他亦提到美国经济潜在下滑的可能。贝南奇的心底话现时反映在债市上，作为美国量宽的启动者，贝南奇对量宽效用、经济前景、政策去向等，或者较现任官员更加敢言。对冲基金经理David Einhorn对贝南奇说“百分百不会出现恶性通胀”大表惊讶。大鳄们旧事重提，皆因美债急涨，他们大叹走宝。美股调整持续，动力股续弱，大型指数股见新高后无力企稳。内地A股在IPO重启忧虑下，上证指数一度跌穿2,000点政策底，但在A股、美股皆疲弱下，恒指仍有一定抗跌力。

有基金经理直言现时港股是无股可买，一则全球股市要“唞唞”；二则看好的科技股转淡。即使是美股基金经理，经历了近月的震荡后，现金水平亦在提高，这意味着大部分投资者按兵不动居多。所谓不动，是既不买，也不沽空。不看好的投资者或坚持看淡，但沽空既有成本，而且市静之下随时被挟。看好的投资者看好也难做，中港两地利淡因素多于刺激因素。股市不至于无股可买，但小型股炒作是短线游戏，所谓无股可买，其实是可憧憬、可炒作的题材很少。

个别股份依然有炒作，昨天燃气股、彩票股成为焦点。大行唱好、俄罗斯总统普京访华，均是燃气股憧憬的题材。彩票股调整多时，再次炒作互联网彩票牌照的消息。有消息指出，中国内地将在巴西世界盃前发放互联网彩票牌照，数百家互联网彩票销售公司中，只有少数可获得相关牌照。3月初“世界盃年炒中国体彩股”曾提及彩票题材，但相关股份跟大市调整，如今再看，股价更低，随着世界盃渐迫近，这批与博彩相关的公司更不失短线投机机会，华彩 昨天股价升13%，御泰中彩 升8.6%。另外，中国推动金融改革，包括要把金融资源错配现象拨乱反正，金融体系内并不缺乏资金，只是大部分信贷资源落在国企手上。国企不是坐拥大量现金，就是债台高筑；反而民营公司及中小企分配不到资金，更要付出高利息来抢夺信贷。

____________________________________________________________________________

如确认跌穿20天线，英镑续看淡/ 苏子

前周英镑兑美元升至1.6996高位后，在周线图上以射击之星不利形态显着回落。由于当时尚差4点子才能成功触及1.7心理关口，反映大量看淡的投资者在1.69关口以上累积庞大短仓，最终结果由看淡的投资者的庞大力量成功胜出。上周四英镑兑美元已自上述高位回落至1.6729低位，而此低位则刚好为20天保历加通道底部支持所在，随后汇价自此低位反弹。反弹高位虽一直受制于20天平均线阻力，但上周英镑兑美元在周线图上呈现陀螺的短期见底形态。因此，本周若成功返回20天平均线以上收市，便不宜看淡了。

留意目前英镑兑美元下方的关键支持位为去年11月的1.585低位向上延伸的上升支持线，此支持线与上周所造的低位相若，亦为上述的保历加通道底部支持所在，因此可说是不容有失。因为一旦失守，除破坏上述的陀螺见底形态外，亦因在技术上出现多重突破下，后市有甚高机会出现较为急劲的单边跌浪，相信此跌浪将会带领汇价朝着去年下半年开始的上升浪的23.6%调整目标（1.648）迈进。

由于此调整目标与今年3月份的1.6461低位支持十分接近，因此，若汇价能在此调整目标附近成功止跌回稳，届时可小注趁低买入博反弹。换言之，稍后英镑兑美元乏力升回20天平均线以上收市，可继续保持已持有的短仓，搏汇价下破上周的低位及上述的支持线后可以急挫的潜在利润；否则，便要提防英镑兑美元在重返20天平均线以上收市后，将结束自前周开始的下跌浪，1.7心理关口稍后仍有机会再次面对严峻的考验。

昨天欧洲市美元兑日圆跌至20天保历加通道底部支持，到美国入市前夕更曾跌破200天平均线支持。但奇怪在失守上述两大支持后，却未见出现更猛烈的沽压，仅低见101.07便已止跌回稳，200天平均线亦已失而复得。因此，若昨晚美元兑日圆未见再次破关而下及低收；反而更逐步升回101.4的重要即市阻力位以上收市，则汇价仍未摆脱上落市格局，因此，不宜看得太淡，稍后预料会再次挑战50天平均线阻力。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论 ﹝PRESS-HK-CMN﹞

中国报摘 ﹝PRESS-CN-CMN﹞